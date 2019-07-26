Телевизионный сериал повествует о бывшем сотруднике Министерства внутренних дел Михаиле Попкове, более известный широкой общественности как «ангарский маньяк».

Реальную историю о маньяке из Иркутской области было решено перенести на телевизионный экран с некоторыми изменениями. В версии Богомолова в город под названием Рубежный направляется молодой следователь из столицы для того, чтобы проверить сообщение о существовании на улицах города преступника, совершающего зверские преступления. Представители кинокомпании заявили, что для передачи психологического портрета преступника, сценаристу и продюсеру проекта пришлось встретиться с самим Михаилом Попковым, отбывающим наказание в колонии. Встреча произошла два года назад.

В целом, организаторы съёмок об «ангарском маньяке» признаются, что хотели бы посмотреть на эту историю с другой стороны. По словам сценариста сериала Андрея Стемпковского, его работа заключалась в том, чтобы показать сущность человека. Михаил Попков является настоящим социопатом, заключил Стемпковский. По словам, продюсера проекта Ирины Сосновской, в телевизионном сериале «Хороший человек» нет цели обелить имя героя или выставить его настоящим героем. Сериал, прежде всего, об общечеловеческих ценностях и моральных установках.

Сам режиссёр Константин Богомолов, сравнивая будущий сериал с уже вышедшей его работой «Содержанки», заявил о том, что в сериале, главным образом, рассмотрена проблема существующего внутри каждого человека зла. Оно присутствует в независимости от происхождения и воспитания человека, заключил Богомолов. Задача, которую ставит перед собой режиссёр, заключается в том, чтобы создать качественный сериал в жанре психологический триллер.