Ведущим программы вновь станет шеф-повар Константин Ивлев. Накануне выхода нового сезона ведущий поделился в интервью одного из средств массовой информации о том, как правильно приготовить бутерброд.

Самое основное правило, которого необходимо придерживаться и начинающим кулинарам, и профессионалам своего дела заключается в том, что в приготовлении еды нужно соблюдать баланс. В этом заложено половина успеха удачного кулинарного блюда. Это правило относится не только к каким-нибудь гастрономическим изыскам, но и к обычному для основной массы населения страны бутерброду. Чтобы почувствовать вкус бутерброда надо знать, сколько точно отрезать хлеба, а сколько начинки, например, привычной для многих колбасы. Рекомендация Константина Ивлева заключается в пропорциональном соотношении хлеба и начинки – их должно быть поровну.

Кроме того, телеведущий программы и шеф-повар многих столичных ресторанов рассказал о том, как питается сам, и какие продукты есть в его холодильнике. Дома у Константина Ивлева всегда лежат такие продукты как докторская колбаса, сливочное масло, сосиски и мягкий сыр. По словам Ивлева, этого набора продуктов достаточно, чтобы приготовить огромное количество блюд. И все они будут обладать интересным и небанальным вкусом. Однако, Константин Ивлев признался, что порой ему лень готовить что-нибудь дома, он может съесть, к примеру, ту же сосиску, даже не отваривая её.

Напомним, что проект «Адская кухня» стартует на телеканале уже в третий раз. Кулинарное шоу является своего рода адаптация американского проекта под названием «Hell's Kitchen». Суть шоу заключается в том, что молодые повара страны проходят разнообразные серьёзное испытание, чтобы называться потом лучшим в своём деле.