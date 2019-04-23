ИА «Ореанда-Новости» Конституционный суд Латвии признал соответствующим Основному закону государства решение о переводе школ национальных меньшинств, к числу которых отнесены и русские, на латышский язык обучения. Юрист Елизавета Кривцова, поддерживающая иск, сообщила, что судьи не признали ни единого аргумента тех, кто защищал сохранение образования школьников на русском языке.

Курс на реформу утвердил президент Латвии Раймондс Вейонис. Сторонники её осуществления указывали на то, что перевод всех школ на латышский язык обучения обеспечит равные возможности для всех получить качественное образование, а также будет способствовать объединению общества. В соответствии с проектом на родном языке допустимо преподавание только предметов, связанных с культурой национальных меньшинств.

Начало внедрения нововведения запланировано на 1 сентября 2019 года, его окончание – на 2021–22 учебный год.

Инициатива латышских властей вызвала многочисленные протесты среди русскоязычных жителей прибалтийской республики, доля которых составляет около 40 %.