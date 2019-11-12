Изъятое имущество принадлежало не только самому Дмитрию Захарченко, ноКонституционный суд не увидел нарушения норм законодательства в определениях судов других инстанций.Таким образом, вне зависимости от наличия или отсутствия государственной должности, у любого человека могут изъять имущество, если он находится в родственных или дружескихнедвижимости справкой 2-НДФЛ или дарственной.