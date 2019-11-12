12.11.2019, 09:35
Конституционный суд разрешил изымать имущество любого гражданина, если не будет подтверждён факт законного приобретения недвижимости
ИА «Ореанда-Новости». На прошлой неделе Конституционный суд одобрил изъятие имущества семьи и знакомых бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко на сумму около 9 миллиардов рублей.
Изъятое имущество принадлежало не только самому Дмитрию Захарченко, но его сестре и бывшей подруге. Конституционный суд не увидел нарушения норм законодательства в определениях судов других инстанций. Жалобы родственников и знакомых было оставлены без рассмотрения.
Таким образом, вне зависимости от наличия или отсутствия государственной должности, у любого человека могут изъять имущество, если он находится в родственных или дружеских отношениях с коррупционером и не сможет доказать финансовую возможность приобретения недвижимости справкой 2-НДФЛ или дарственной.
Изъятое имущество принадлежало не только самому Дмитрию Захарченко, но его сестре и бывшей подруге. Конституционный суд не увидел нарушения норм законодательства в определениях судов других инстанций. Жалобы родственников и знакомых было оставлены без рассмотрения.
Таким образом, вне зависимости от наличия или отсутствия государственной должности, у любого человека могут изъять имущество, если он находится в родственных или дружеских отношениях с коррупционером и не сможет доказать финансовую возможность приобретения недвижимости справкой 2-НДФЛ или дарственной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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