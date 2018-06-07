ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перед Чемпионатом мира по футболу в Москве идёт усиленная подготовка. Так в Москве дополнили автопарк «Скорой помощи», а правоохранительные органы сообщили, что они будут усиленно следить за тем, чтобы беспилотники граждан не попали в запретные зоны.

В Москве выделили к проведению спортивных соревнований такого масштаба ещё 37 автомобилей «скорой». Все они будут оборудованы современной системой отслеживания сердечного ритма пациента и аппаратурой для поддержания дыхания – искусственной вентиляцией лёгких. Это позволит довезти критического больного до больницы. Эту новость сообщили сегодня на сайте правительства.

Также проинформировали, что в автомобилях будет «Автопульс» – это система автозапуска искусственного обращения, которая срабатывает, если сердце человека остановилось. Когда чемпионат закончится, автомобили останутся в Москве, их распределят по отделениям «скорой помощи» и задействуют в работе.

«Апгрейд» получат и сами врачи бригад «скорой помощи», все они будут в специальной униформе, при них будут рации и оргтехника. Задействуют порядка 320 специалистов, которые будут дежурить во время мероприятия. В Медучреждениях пообещали нескончаемый запас лекарств, медицинских изделий и донорской крови.

Что касается порядка, то полиция будет усиленно следить за воздушным пространством Москвы. На время ЧМ будут введены запретные зоны, где нельзя летать и снимать беспилотникам. Под запрет попадают спортивные стадионы, зоны вблизи них, тренировочные поля и базы футбольных команд. Также запретят летать дронам в зонах вокруг городов, где идут игры.

Такой запрет продлится с 1 июня по 17 июля. В случае игнорирования запрета, обычному человеку грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам – 25-30 тысяч рублей, юрлицам от 250 до 300 тысяч рублей.



