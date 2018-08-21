



ИА «Ореанда-Новости» . Оборонная выставка «Армия-2018» начнёт свою работу 21 августа. Средства массовой информации сообщают, что более 26 тысяч экспонатов военной техники будут представлены на этом форуме. Дмитрий Шугаев, занимающий пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, сообщил, что в мероприятии примут участие представители Белоруссии, Индии, Китая, Пакистана, Турции и других стран. Также организаторы международного военного форума ожидают, что выставку посетят представители 90 иностранных делегаций.

Стало известно, что российский концерн «Калашников» уже представил на презентации выставки опытный образец нового автомата АК-308. Уникальность оружия заключается в том, что оно использует боеприпасы образца стран Североатлантического альянса.



Базой для нового автомата Калашникова стала модель АК-103. Магазин автоматического оружия вмещает 20 патронов, а его вес с пустой патронной обоймой составляет 4,3 килограмма. Общая длина автомата - 880-940 миллиметров, на него установлен диоптрический прицел и приклад, который может регулироваться по длине. Также на оружие можно установить штык-нож. Разработчик сообщил, что сейчас ведётся подготовка автомата к предварительным испытаниям.





Владимир Дмитриев, временно исполняющий обязанности генерального директора концерна «Калашников», рассказал журналистам, что в этом году на выставке «Армия-2018» будет представлен прототип антропоморфного робота.



Представитель концерна уточнил, что машина, конечно, нуждается в серьёзной доработке, но в 2018 году данный военный экспонат продемонстрирует сферу, в которой концерн хотел бы продвигать работу дальше, отвечая на запросы будущей армии. Владимир Дмитриев подчеркнул, что «Калашников» предполагает заинтересованность вооружённых сил в человекообразных роботизированных системах наряду с машинами-роботами на колёсном и гусеничном ходу.





Из транспортных военных новинок, которые представляет концерн на выставке «Армия-2018», можно выделить гибридный багги OV-2, разработанный специально для Министерства обороны России.



Машина может развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до 4-х человек.



А для сотрудников полиции специалистами концерна был создан трицикл с электродвигателем.



Новейшими трехколесными автомобилями на электрической тяге уже был снабжён департамент транспорта столицы - машины использовались в целях обеспечения безопасности во время проведения игр чемпионата мира по футболу в Москве. Данные транспортные средства позволяют проводить патрулирование в зелёных зонах, не нанося ущерб экологии парков.