ИА "Ореанда-Новости" Корабли Каспийской флотилии будут продемонстрированы жителям и гостям города Астрахани в последнее воскресенье июля. Таким образом, Каспийская флотилия начинает свою подготовку к празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации. Такую информацию предоставил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

День Военно-морского флота России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В текущем году этот день выпадет на 28 июля. Вдоль всего города Астрахани пройдёт парад, демонстрирующий основные плавательные суда флотилии. Парад кораблей примет контр-адмирал Сергей Пинчук, который, в свою очередь, будет находится на катере под названием «Альбатрос» и сопровождаемый другим связным катером. Зрители смогут увидеть корабли ракетного типа «Дагестан» и «Татарстан», небольшие или малые корабли «Углич» и «Астрахань», катер под названием «Ступинец», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и другие плавательные суда.

То, что умеют выполнять корабли Каспийской флотилии, можно также будет увидеть в конце июля – экипажи покажут около десяти таких действий. К ним, к примеру, относятся такие операции как ликвидация целей с воздуха, морской бой в случае нападения катеров противника, высадка морской пехоты и битва за точку десантирования. Корабли флотилии смогут продемонстрировать также каким образом оказать первую помощь кораблю, который терпит бедствие.

Около 1200 человек примут участие в параде Каспийской флотилии. По завершению парада любой желающий может посетить палубу кораблей и более детально ознакомиться с военной техникой.