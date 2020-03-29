29.03.2020, 14:46
Коронавирус спровоцировал спрос на аренду загородной недвимости Подмосковья
ИА «Ореанда-Новости». Распространением коронавируса был вызван рост спроса на загородную недвижимость, расположенную в Московской области, заявляют специалисты, которых опросило агентство РИА Недвижимость.
Екатерина Румянцева, возглавляющая совет директоров Kalinka Group заявила, что сегодня прослеживается резкий рост запросов на аренду недвижимости, расположенной за пределами города, - в пять-десять раз выше. По её словам, большая доля данных запросов приходится на краткосрочную аренду сроком до шести месяцев, при этом не все владельцы недвижимости выражают готовность пойти навстречу. Те, кто согласились, на тридцать процентов повышают стоимость аренды.
Вопросы о наличии инфраструктуры, которая требуется для лечения или профилактики коронавируса, арендаторами в области загородной недвижимости не задаются. Инфраструктура на данных направлениях имеет необходимое развитие для удовлетворения всех возникающих запросов.
Рост спроса на аренду загородной недвижимости отмечен и специалистами агентства "Инком-Недвижимость". "Спрос на аренду домов, расположенных за городом, с середины марта вырос на 14 процентов, если сравнивать с тем же периодом минувшего года. К началу лета он вполне может вырасти в 2 раза", - заявил Дмитрий Таганов, возглавляющий аналитический центр компании.
Выражают согласие с коллегами специалисты компании Kaskad Недвижимость, причём, помимо ситуации с распространением коронавируса, еще одной причиной, по их мнению, является нестабильной курс отечественной валюты. Ольга Магилина, работающая в компании заместителем директора, заявила, что рост спроса на аренду в текущем году будет высоким. Это связано с распространением коронавируса, которое влияет на выбор места "пережидания" сложившейся ситуации, особенно со стороны семей, в которой есть люди пожилого возраста. По словам специалиста, от городской недвижимости загородную отличает меньшая плотность застройки, а значит, она представляется людям более безопасной.
Валерий Лукинов, специалист компании Good Wood, описал традиционный портрет арендатора - это люди возрастом от тридцати пяти до сорока пяти лет, которые имеют одного или двух детей-школьников. Экспертом отмечено, что арендаторы в первую очень обращают внимание на населённые пункты, которые расположены рядом с водой и окружены лесом. Однако, отмечает специалист, сейчас в несколько раз увеличилась доля пожилых людей. Они больше интересуются наличием поблизости больниц и поликлиник.
Екатерина Румянцева, возглавляющая совет директоров Kalinka Group заявила, что сегодня прослеживается резкий рост запросов на аренду недвижимости, расположенной за пределами города, - в пять-десять раз выше. По её словам, большая доля данных запросов приходится на краткосрочную аренду сроком до шести месяцев, при этом не все владельцы недвижимости выражают готовность пойти навстречу. Те, кто согласились, на тридцать процентов повышают стоимость аренды.
Вопросы о наличии инфраструктуры, которая требуется для лечения или профилактики коронавируса, арендаторами в области загородной недвижимости не задаются. Инфраструктура на данных направлениях имеет необходимое развитие для удовлетворения всех возникающих запросов.
Рост спроса на аренду загородной недвижимости отмечен и специалистами агентства "Инком-Недвижимость". "Спрос на аренду домов, расположенных за городом, с середины марта вырос на 14 процентов, если сравнивать с тем же периодом минувшего года. К началу лета он вполне может вырасти в 2 раза", - заявил Дмитрий Таганов, возглавляющий аналитический центр компании.
Выражают согласие с коллегами специалисты компании Kaskad Недвижимость, причём, помимо ситуации с распространением коронавируса, еще одной причиной, по их мнению, является нестабильной курс отечественной валюты. Ольга Магилина, работающая в компании заместителем директора, заявила, что рост спроса на аренду в текущем году будет высоким. Это связано с распространением коронавируса, которое влияет на выбор места "пережидания" сложившейся ситуации, особенно со стороны семей, в которой есть люди пожилого возраста. По словам специалиста, от городской недвижимости загородную отличает меньшая плотность застройки, а значит, она представляется людям более безопасной.
Валерий Лукинов, специалист компании Good Wood, описал традиционный портрет арендатора - это люди возрастом от тридцати пяти до сорока пяти лет, которые имеют одного или двух детей-школьников. Экспертом отмечено, что арендаторы в первую очень обращают внимание на населённые пункты, которые расположены рядом с водой и окружены лесом. Однако, отмечает специалист, сейчас в несколько раз увеличилась доля пожилых людей. Они больше интересуются наличием поблизости больниц и поликлиник.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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