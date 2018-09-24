ИА «Ореанда-Новости». Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (сокращённо – корпорация МСП) в 2018 году подготовила больше программ для начинающих бизнесменов. Практические советы продуманы как для тех, кто уже давно работает в производстве и крепко стоит на ногах, так и для тех, кто только готовится начать своё дело. У корпорации есть план по расширению своей аудитории: и если в 2018 году около 10 тысяч предпринимателей освоят образовательную программу, то в 2019 году число потенциальных и действующих предпринимателей, записавшихся на курс, должно возрасти до 12 тысяч.

Первый обучающий проект Корпорации МСП при участии различных российских высших учебных заведений и бизнес-ассоциаций был запущен в 2016 году. Так, например, в разработке отметились Агентство стратегических инициатив (АСИ), "Опора России", "Деловая Россия", Ассоциация инновационных регионов России, ТПП России, Бизнес-школа РСПП и РАНХиГС – и это далеко не полный перечень тех, кто мог и хотел поддержать этот проект.

Обучающие программы Корпорации МСП ведут 116 тренеров в 82 регионах страны.

Всего за два года работы тренинги бесплатно прошли около 25 тысяч человек, 48% которых на настоящий момент уже являются предпринимателями, около 40% общего количества участников – молодые люди до 30 лет.

Сама идея не нова: программы для начинающих предпринимателей предлагают Сбербанк России совместно с компанией Google, но форма и содержание можно назвать уникальными.

Корпорация МСП предлагает две основные программы. "Азбука предпринимателя" подходит для тех, у кого нет опыта ведения бизнеса. В ней предлагаются к освоению навыки разработки бизнес-плана, оценки коммерческой эффективности будущего предприятия, выбора организационно-правовой формы и системы налогообложения. "Школа предпринимательства" предназначена для действующих предпринимателей, цель которых улучшить бизнес процессы и усовершенствовать компанию. Предлагается изучить анализ бизнеса, управление предприятием, управление человеческими ресурсами, маркетинг и управление товарно-материальными запасами, калькуляция себестоимости, финансовое планирование, бухгалтерский учёт.

Была разработана также особая программа для женщин - "Мама-предприниматель", цель которой поддержать женскую предпринимательскую инициативу и помочь начать собственное дело.