По словам политика, у него складывается ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова следовать по пути денуклеаризации и выполнять договорённости в условиях параллельного развитии двух вышеназванных сценариев.Делегация парламента КНДР приезжала в Россию в октябре. Её возглавлял Пак Тхэ Сон, стоящий во главе Верховного Народного Собрания КНДР. Тогда состоялась встреча северокорейских парламентариев с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.