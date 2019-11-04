04.11.2019, 09:32
Косачёв высказал предположение, что Северная Корея готова следовать по пути денуклеаризации
ИА «Ореанда-Новости»По заявлению Константина Косачёва, возглавляющего международный комитет Совфеда, Северная Корея выражает согласие выполнять договорённости по денуклеаризации, если будет снижены санкционное давление, которое оказывается на страну, и военная активность вокруг страны.
По словам политика, у него складывается ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова следовать по пути денуклеаризации и выполнять договорённости в условиях параллельного развитии двух вышеназванных сценариев.
Делегация парламента КНДР приезжала в Россию в октябре. Её возглавлял Пак Тхэ Сон, стоящий во главе Верховного Народного Собрания КНДР. Тогда состоялась встреча северокорейских парламентариев с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
По словам политика, у него складывается ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова следовать по пути денуклеаризации и выполнять договорённости в условиях параллельного развитии двух вышеназванных сценариев.
Делегация парламента КНДР приезжала в Россию в октябре. Её возглавлял Пак Тхэ Сон, стоящий во главе Верховного Народного Собрания КНДР. Тогда состоялась встреча северокорейских парламентариев с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Источник: https://ria.ru/20191024/1560169044.html
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