ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Козак рассказал, какими будут ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2».

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, какие ответные меры предпримет Россия в ответ на санкции США по «Северному потоку-2». По словам политика, ответ будет взвешенным и адекватным.

Козак давал интервью программе «Вести недели», которая идёт в эфире телеканала Россия-1. В ходе беседы он отметил, что проработка ответных российских мер американцам уже идёт. Он заметил, что будут приняты важные и взвешенные решения.

Президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. В документе несколько статей выделено специально для ликвидации «российской угрозы». Под ограничительные меры США попал и «Северный поток-2».