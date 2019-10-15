ИА «Ореанда-Новости». Партия «Справедливая Россия» намерена внести в Думу законопроект, частично отменяющий мораторий на смертную казнь, пишет «Коммерсант».



Так, депутаты предлагают разрешит такой вид наказания для покусившихся на убийство детей, совершивших теракт и пособников террористов. Отмечается, что эту инициативу одобрил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.



Зюганов отметил, что поддерживает смертную казнь, так как общество ещё не готово к тому, чтобы такого наказания не было. Политик добавил, что преступник убивает ребёнка, а государство его ещё будет 20 лет кормить и охранять.