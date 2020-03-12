ИА «Ореанда-Новости». Московское отделение КПРФ планирует подать заявку на проведение митинга «против обнуления президентских сроков Владимира Путина», пишет «Коммерсант».



Секретарь горкома партии Денис Парфенов рассказал, что численность мероприятия будет заявлена до пяти тысяч человек, чтобы уменьшить риск отказа.



Акция запланирована на 28 марта у станции метро «Площадь Революции». Парфенов отметил, что заявку планируют подать в пятницу – за 15 дней до массового мероприятия, как того требует закон.