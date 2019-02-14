ИА «Ореанда-Новости». Влюблённый краснодарец так сильно хотел удивить любимую, что украл «газель» прямо из-под носа «коммунальщиков» – те оставили грузовик без присмотра всего на пару минут.

Это произошло в Краснодаре, мужчине понадобился автомобиль, чтобы приехать к любимой девушке в другой город, рассказали в пресс-службе местного управления Министерства внутренних дел.

Представители краснодарского предприятия по благоустройству города рассказали в полиции, что припарковали автомобиль на остановке общественного транспорта. Там «коммунальщики» поднялись на наземный переход, чтобы выполнить необходимую работу. А когда вернулись – автомобиль исчез. С их слов, прошло всего несколько минут.

Полиция организовала поиски угнанного транспорта. Вскоре «газель» остановили на трассе М4 «Дон». Полиция задержала мужчину, сидевшего за рулём, он объяснил правоохранителям, что всего лишь хотел попасть в город Лабинск к своей девушке. Правда «Ромео» перепутал направления и уехал в другую сторону.

Его действия расценили, как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Возбуждено уголовное дело.

Чего только не сделаешь ради любимой, особенно в канун Дня всех влюблённых. Так, гражданин Украины очень хотел попасть в Крым к своей возлюбленной. С этой целью он даже подделал паспортные данные, однако это всё плохо кончилось для него. Подробности рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

22-летний мужчина не имел законных оснований для возвращения в Россию, однако в южной части Крымского полуострова жила его любовь. Высокие чувства подтолкнули украинца на нарушение законов.

Мужчина решил перехитрить пограничников. Он оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными и приехал по нему в Крым, однако пограничники заметили неладное. Какие именные данные он исправил, в УФСБ не уточнили.

За незаконное пересечение госграницы нарушителя арестовали до 6 декабря 2019 года.