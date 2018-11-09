ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниц Министерства социальной политики Красноярского края задержали по подозрению в хищении денег фонда, предназначенных на покупку подарков ветеранов. У правоохранителей есть основания полагать, что женщины тратили выделенные бюджетные деньги на бытовую технику для себя лично.

Во время обыска их квартир, была найдена техника, которая покупалась за счёт бюджетных средств, за эти деньги чиновницы должны были приобрести подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Под подозрение попала бывшая первый заместитель министра социальной политики края Наталья Колягина, экс-начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и двое её родственников – их задержали по подозрению в хищении.

По данным следствия, деньги они потратили на бытовую технику для себя. При этом госконтракты на более чем два миллиона рублей заключались через компанию, принадлежащую родственнику одной из чиновниц.

По статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере", которое возбудил в отношении чиновниц СК, подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Министерству выделили 2,3 млн рублей, за эти деньги министерство должно было закупить бытовую технику ветеранам в подарок ко Дню Победы. Преступницы в попытке тщательно замести следы, заключали все контракты на суммы меньше 100 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что товары либо не поставлялись вообще, либо были плохого качества, так как покупались по цене гораздо ниже, чем было прописано. Остаток от суммы — около 2,1 миллионов, фигуранты разделили между собой.

В квартирах у задержанных нашли чайники, мультиварки, медоборудование – всё это значилось в контрактах на подарки за прошлые годы. Технику изъяли. Чтобы скрыть преступление, фигуранты уголовного дела вернули деньги в министерство соцполитики, пытаясь перевести дело в плоскость гражданско-правовых отношений. Однако со слов представителя ГСУ СК по краю Ольги Шаманской, избежать уголовного преследования им не удастся.

Начальница отдела уже даёт признательные показания, а первый замминистра Наталья Колягина своей вины не признаёт.