ИА «Ореанда-Новости». Администрацией главы Российской Федерации был отправлен ответ Людмиле Сенцовой, являющейся матерью осужденного за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова, на просьбу о помиловании её сына.



Об этом информируют украинские средства массовой информации. В ответе от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации российского лидера сказано, что для того, чтобы процедура помилования стартовала, от самого заключённого должна быть подана просьба главе российского государства.



Об этом информируют украинские средства массовой информации. В ответе от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации российского лидера сказано, что для того, чтобы процедура помилования стартовала, от самого заключённого должна быть подана просьба главе российского государства.

В сообщении говорится о том, что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании на территории России процедура помилования может начаться после личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к лидеру российского государства “в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание”.





По словам сестры украинского режиссёра Натальи Каплан, реакция матери Олега Сенцова на ответ от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации российского лидера была спокойной. Наталья Каплан подчеркнула, что они вместе с адвокатам будут думать над дальнейшими действиями.



Также сестра Олега Сенцова отметила, что украинский режиссёр не станет самостоятельно обращаться к российскому лидеру с просьбой о помиловании.





Олег Сенцов был приговорён к двадцати годам лишения свободы три года назад. Согласно версии следствия, за год до вынесения приговора украинским режиссёром и его сообщниками были подожжены офисы общественной организации “Русская община Крыма” и представительства партии “Единая Россия” на территории Симферополя. Также отмечается, что Сенцов планировал осуществить два теракта в Симферополе на 9 мая. Заключённым вина не признаётся. Он утверждает, что дело сфабриковано и политически мотивировано. Также он заявил, что сотрудники следственных органов выбивали из него признательные показания избиениями, пытками и угрозами изнасилованием.



С середины мая текущего года Олег Сенцов держит голодовку, требуя освободить всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории российского государства.