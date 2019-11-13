ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об инициативе сделать последний день года выходным, пишет RT.



Так, Песков подчеркнул, что в этом году дискутировать об этом не надо, так как уже принято решение сделать этот день рабочим.



Песков напомнил, что об этом было объявлено заранее. В этот день, по словам пресс-секретаря, надо будет работать. Он добавил, что каждый раз перераспределение выходных происходит по-разному. Иногда новогодние каникулы получаются длиннее, иногда короче.