ИА «Ореанда-Новости». Актриса Кристина Асмум потребовала извинений и компенсации за то, что её фотографию разместили на могильной плите в качестве рекламы, пишет «Интерфакс».

Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что все причастные к инциденту уже установлены. Асмус хочет разрешить ситуацию, не доводя её до суда. Юрист подчеркнул, что в обратном случае будет подан соответствующий иск в суд.

Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ компания представила надгробную плиту с фото актрисы.