Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что все причастные к инциденту уже установлены. Асмус хочет разрешить ситуацию, не доводя её до суда. Юрист подчеркнул, что в обратном случае будет подан соответствующий иск в суд.Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ компания представила надгробную плиту с фото актрисы.