01.11.2019, 17:16
Кристина Асмус потребовала компенсации за фотографию на могильной плите
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Кристина Асмум потребовала извинений и компенсации за то, что её фотографию разместили на могильной плите в качестве рекламы, пишет «Интерфакс».
Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что все причастные к инциденту уже установлены. Асмус хочет разрешить ситуацию, не доводя её до суда. Юрист подчеркнул, что в обратном случае будет подан соответствующий иск в суд.
Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ компания представила надгробную плиту с фото актрисы.
Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что все причастные к инциденту уже установлены. Асмус хочет разрешить ситуацию, не доводя её до суда. Юрист подчеркнул, что в обратном случае будет подан соответствующий иск в суд.
Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ компания представила надгробную плиту с фото актрисы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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