



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В социальных сетях появились фотографии, сделанные в Норильске 3 июля во время выпавших осадков. Кадры были сделаны на парковке возле Надеждинского металлургического завода. На них видно, что после дождя на прилегающей территории образовались красные лужи, а машины приобрели багровый оттенок. Интернет пользователи сразу же окрестили природную аномалию «кровавым дождём» и стали строить догадки о причинах его возникновения. Теории выдвигались самые разные: от вредных выбросов металлургического комбината до различных религиозных версий.

Причина возникновения осадков красного цвета оказалась самой прозаичной – на заводе не успели вовремя убрать мусор. Дело в том, что два года назад на металлургическом комбинате была произведена замена оборудования, а именно проливов технологического пульпопровода, примыкающих к кровле одного из цехов. Было обнаружено, что на кровле образовался значительный слой ржавчины, который и зачистили совсем недавно. Мусор, собранный в результате чистки, решено было вывезти 5 июля. Однако погода нарушила планы сотрудников завода. Поднялся ветер, который сдул пыль в сторону парковки. А выпавшие осадки стали прибивать столп пыли к земле. В результате чего и произошло окрашивание прилегающих территорий и всего, что на них находилось.





Надеждинский металлургический завод принадлежит горно-металлургической компании «Норникель». Руководство «Норникеля» и непосредственно завода уверяют, что никакого вредного воздействия на здоровье человека произошедший случай не нанесёт. А оставшуюся ржавчину и образовавшийся мусор уже убирают. Происшествие является единовременным и управление заводом приносит свои извинения владельцам автомобилей, попавших под «красный дождь». По словам местных жителей, устранять последствия дождя сотрудникам завода помогают пожарные расчёты.





Напомним, что негативные сообщения о Надеждинском металлургическогом заводе уже появлялись в средствах массовой информации и раньше. В 2016 году говорили о загрязнении реки Далдыкан в Норильске. Тогда в результате обильных осадков произошел перелив воды из фильтрационных дамб завода.





Норильск внесён в список самых грязных городов мира. Причиной загрязнения является наличие в городе большого числа промышленных предприятий, занимающихся обработкой тяжёлых металлов. В результате производства в воздух попадают вредные выбросы меди, стронция и пр., поэтому экологическую обстановку в Норильске называют катастрофической.