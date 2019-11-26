26.11.2019, 11:44
Крымских военнослужащих, случайно выпустивших ракету, обязали выплатить государству 31 миллион рублей
ИА «Ореанда-Новости». Крымский гарнизонный суд обязал двух военнослужащих выплатить государству материальный ущерб в сумме 31 миллион рублей за случайно выпущенную ракету, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Инцидент произошёл в октябре 2017 года на аэродроме в Саках. Двумя военными Николаем Зверевым и Алексеем Чебановым была случайно выпущена ракета Х-29ТД, которая уничтожила специальную военную аппаратуру, две аналогичные ракеты и некоторые части ангара. Взрывчатое вещество, установленное на ракете, не сработало, поэтому инцидент принёс только денежные потери. Миноборона обратилась в суд с иском о выплате ущерба.
Двое военнослужащих были привлечены к ответственности по части 1 статьи 349 Уголовного кодекса России за нарушение правил при обращении с оружием.
Инцидент произошёл в октябре 2017 года на аэродроме в Саках. Двумя военными Николаем Зверевым и Алексеем Чебановым была случайно выпущена ракета Х-29ТД, которая уничтожила специальную военную аппаратуру, две аналогичные ракеты и некоторые части ангара. Взрывчатое вещество, установленное на ракете, не сработало, поэтому инцидент принёс только денежные потери. Миноборона обратилась в суд с иском о выплате ущерба.
Двое военнослужащих были привлечены к ответственности по части 1 статьи 349 Уголовного кодекса России за нарушение правил при обращении с оружием.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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