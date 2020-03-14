14.03.2020, 19:35
КС экстренно начал проверку закона об изменении Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Конституционный суд России начал экстренное заседание для проверки поправок в Основной закон, пишет «МК».
Отмечается, что закрытое для публики заседание началось в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Петербурге. Известно, что в заседании не принимает участие судья Константин Арановский, который ранее назвал СССР «незаконно созданным государством».
Ранее КС проводил экстренное заседание только в 2014 году. Тогда рассматривался договор о присоединении Крыма к России.
Отмечается, что закрытое для публики заседание началось в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Петербурге. Известно, что в заседании не принимает участие судья Константин Арановский, который ранее назвал СССР «незаконно созданным государством».
Ранее КС проводил экстренное заседание только в 2014 году. Тогда рассматривался договор о присоединении Крыма к России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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