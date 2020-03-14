Отмечается, что закрытое для публики заседание началось в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Петербурге. Известно, что в заседании не принимает участие судья Константин Арановский, который ранее назвал СССР «незаконно созданным государством».Ранее КС проводил экстренное заседание только в 2014 году. Тогда рассматривался договор о присоединении Крыма к России.