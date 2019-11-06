ИА «Ореанда-Новости». Конституционный суд рассмотрел дело о запрете проведения митингов на главной площади Сыктывкара, пишет «Коммерсант».



В суд обратились жительницы Сыктывкара с жалобой на то, что власти отказались согласовать им проведение молебна в память жертв репрессий.



Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.



КС признал, что местные власти не могут выносить такие запреты в произвольном порядке. В суде отметили, что решение по каждому случаю согласования массового мероприятия должно быть развернуто обосновано.