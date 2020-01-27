ИА «Ореанда-Новости». Конституционный суд России вынес постановление о необходимости пересмотра дела оппозиционера Константина Котова, который получил четыре года по «дадинской статье», пишет «Интерфакс».



Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову. Путин отметил, что при наличии оснований нужно принять меры прокурорского реагирования.



Напомним, что Котов был задержан на несогласованной акции 10 августа в Москве. В обвинительном заключении говорилось, что он до этого неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.