ИА «Ореанда-Новости». Алексей Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выступил на Гайдаровском форуме. В процессе выступления он прокомментировал кандидатуру на пост премьер-министра. По его словам, Михаил Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе.

Кудрин отметил, что Мишустин умеет балансировать интересы государства и бизнеса.

Михаил Мишустин около 10 лет пробыл на посту главы ФНС. За это время он успел улучшить ситуацию в налоговом законодательстве так, чтобы убрать администрирование налогов из проблем бизнеса. Он также понимает важность новых цифровых технологий, добавил Кудрин.