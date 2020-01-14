14.01.2020, 10:35
Кудрин озвучил объёмы ворованных денег из госбюджета
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Кудрин озвучил примерные ежегодные объёмы ворованных денег из государственного бюджета, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам руководителя Счётной палаты России, каждый год из бюджета воруют примерно от 2 до 3 миллиардов рублей. Кудрин также отметил, что государственные аудиторы ежегодно выявляют несколько десятков тысяч нарушений, общая сумма которых составляет более 500 миллионов рублей.
Таким образом, в 2019 году было обнаружено около 250 миллиардов рублей, которые были незаконно присвоены в результате нарушений при проведении госзакупок. А общая сумма правонарушений в области бухучёта составила порядка 760 миллионов рублей за прошлый год.
По словам руководителя Счётной палаты России, каждый год из бюджета воруют примерно от 2 до 3 миллиардов рублей. Кудрин также отметил, что государственные аудиторы ежегодно выявляют несколько десятков тысяч нарушений, общая сумма которых составляет более 500 миллионов рублей.
Таким образом, в 2019 году было обнаружено около 250 миллиардов рублей, которые были незаконно присвоены в результате нарушений при проведении госзакупок. А общая сумма правонарушений в области бухучёта составила порядка 760 миллионов рублей за прошлый год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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