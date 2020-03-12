12.03.2020, 15:30
Кудрин предсказал нулевой рост российской экономики из-за падения цен на нефть
ИА «Ореанда-Новости». Возглавляющий Счётную палату Алексей Кудрин заявил, что при сегодняшнем курсе американской валюты и цены на сырье экономика РФ не покажет никакого роста, рассказывает РИА Новости.
Кудрин сказал что, даже если ориентироваться на цену тридцать пять долларов за баррель нефти и на курс российской валюты около 72 рублей за доллар, то Россия лишится нефтегазовых доходов в районе 3 триллионов рублей.
Он заявил, что на прогнозе Минэкономразвития по средней цене сырья в 57,7 доллара за баррель строить бюджет невозможно, поскольку этот прогноз уже устарел.
Кудриным также было заявлено, что рост российский экономики будет ближе к нулевой отметке, даже если нефть будет стоить около сорока долларов.
Кудрин сказал что, даже если ориентироваться на цену тридцать пять долларов за баррель нефти и на курс российской валюты около 72 рублей за доллар, то Россия лишится нефтегазовых доходов в районе 3 триллионов рублей.
Он заявил, что на прогнозе Минэкономразвития по средней цене сырья в 57,7 доллара за баррель строить бюджет невозможно, поскольку этот прогноз уже устарел.
Кудриным также было заявлено, что рост российский экономики будет ближе к нулевой отметке, даже если нефть будет стоить около сорока долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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