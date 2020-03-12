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, рассказывает РИА Новости.Кудрин сказал что, даже если ориентироваться на цену тридцать пять долларов за баррель нефти и на курс российской валюты около 72 рублей за доллар, то Россия лишится нефтегазовых доходов в районе 3 триллионов рублей.Он заявил, чтоКудриным также было заявлено, что рост российский экономики будет ближе к нулевой отметке, даже если нефть будет стоить около сорока долларов.