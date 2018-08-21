ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты Алексей Кудрин призвал правительство России добиваться роста пенсионных выплат, чтобы они были на уровне 70 процентов от зарплат. Об этом он заявил во время слушаний в Госдуме.



Как считает Алексей Кудрин, глава Счётной палаты, повышение пенсионного возраста в России позволит увеличить реальные пенсии россиян на четверть к 2035 году. Также он сообщил, что в перспективе власти должны добиваться такой величины пенсий, чтобы она составляла 70 процентов от заработка. Он призвал правительство следовать этой цели.

Экономист сообщил, что пенсии россиян после реформы будут расти, но не так быстро, как хотелось бы. России необходимо выходить на стандарты Международной организации труда.

«Не так быстро, как хотелось бы, даже в этих условиях — на 10 процентов всего к 2024 году и на 25 процентов к 2035 году. Я считаю, что наша задача сегодня — ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть, или впоследствии на треть, при этом доводя коэффициент замещения в соответствии со стандартами Международной организации труда до 40 процентов. И тут я скажу, что, конечно, и 40 процентов не является конечной целью», — сказал Кудрин во время слушаний в Госдуме.

Кудрин напомнил, что ранее выступал против заморозки обязательной накопительной части. Сейчас, при полном стаже, добавка к пенсии была бы до пятнадцати процентов в плюс в коэффициенте замещения от заработной платы, считает он. Во многих странах добровольная накопительная пенсия от 60-70 процентов от зарплаты. И если сейчас не проводить пенсионную реформу, то придется перечеркнуть эти цели.

«С учетом добровольной составляющей во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70 процентов от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», — сказал Кудрин.

Напомним, сейчас в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Этот пенсионный возраст в России законодательно установили еще в 1930-х годах. Вопрос о его повышении поднимался давно. Необходимость обуславливают выросшей продолжительностью жизни и необходимостью обеспечить достойную пенсию. А в нынешних условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет – это не представляется возможным. При этом в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.