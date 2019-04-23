23.04.2019, 19:15
Куличи в Ярославле будут продавать с призывом узнать о своих долгах
ИА «Ореанда-Новости». В ярославской области судебные приставы заказали партию пасхальных куличей, продавать которые будут вместе с сувенирным магнитом с призывом «Узнай о своих долгах», сообщают РИА Новости.
Отмечается, что ФССП смогла договориться с духовенством и руководством хлебозавода №4 о проведении акции. Таким способом приставы хотят разрекламировать электронный ресурс «Банк данных исполнительных производств».
Подчёркивается, что идею благословил настоятель храма. Он также провёл молебен в пекарне на начало доброго дела. Пекари в каждый пакет с куличом вложили магнит на холодильник с надписью «Узнай о своих долгах».
Отмечается, что ФССП смогла договориться с духовенством и руководством хлебозавода №4 о проведении акции. Таким способом приставы хотят разрекламировать электронный ресурс «Банк данных исполнительных производств».
Подчёркивается, что идею благословил настоятель храма. Он также провёл молебен в пекарне на начало доброго дела. Пекари в каждый пакет с куличом вложили магнит на холодильник с надписью «Узнай о своих долгах».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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