Отмечается, что ФССП смогла договориться с духовенством и руководством хлебозавода №4 о проведении акции. Таким способом приставы хотят разрекламировать электронный ресурс «Банк данных исполнительных производств».Подчёркивается, что идею благословил настоятель храма. Он также провёл молебен в пекарне на начало доброго дела. Пекари в каждый пакет с куличом вложили магнит на холодильник с надписью «Узнай о своих долгах».