Отмечается, что «Русфонд» ждёт полного возврата денег, собранных на лечение певицы, и которые пропали со счёта после её смерти. При этом часть долга в размере 21,6 миллионов рублей уже погашена.Сейчас квартира находится под арестом, специалисты оценивают её в 30 миллионов рублей.