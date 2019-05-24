24.05.2019, 16:36
Квартиру Жанны Фриске за 30 млн рублей продадут за долги
ИА «Ореанда-Новости». Квартиру певицы Жанны Фриске могут продать в счёт погашения долга семьи перед благотворительным фондом «Русфонд», сообщает «Газета.ру».
Отмечается, что «Русфонд» ждёт полного возврата денег, собранных на лечение певицы, и которые пропали со счёта после её смерти. При этом часть долга в размере 21,6 миллионов рублей уже погашена.
Сейчас квартира находится под арестом, специалисты оценивают её в 30 миллионов рублей.
Отмечается, что «Русфонд» ждёт полного возврата денег, собранных на лечение певицы, и которые пропали со счёта после её смерти. При этом часть долга в размере 21,6 миллионов рублей уже погашена.
Сейчас квартира находится под арестом, специалисты оценивают её в 30 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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