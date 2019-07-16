ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Леван Горозия, более известный как L`One, оценил свои потери от ухода из лейбла Black Star в 350 миллионов рублей, пишет «МК».



В юридической компании, которая представляет интересы лейбла, сообщили, что L`One предъявил претензию о выплате денежных средств в качестве необоснованного обогащения в связи с ненадлежащим исполнением агентского договора со стороны Black Star Inc.



Ранее L`One заявил, что подал в суд на лейбл и его основателей – Тимати и Павла Курьянова (Пашу). Он обвинил их в попытке отобрать у него песни и имя.