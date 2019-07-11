ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи салютом, который планируется устроить 13 октября, в 75-ю годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Латвия считает праздничные фейерверки в честь освобождения их столицы неприемлемой и недружественной акцией. В сообщении МИДа в Интернете указано, что независимость всех трёх прибалтийских республик была восстановлена «на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации».

Ранее аналогичный протест заявили власти Эстонии из-за салюта в честь освобождения Таллина.

Министерство обороны России отмечает праздничными салютами 75-летие освобождения городов Советского Союза и Восточной Европы от фашистов. Уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. В дальнейшем в течение года запланировано отметить годовщины освобождения Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинёва, Бухареста, Таллина, Риги, Белграда. В 2020 году салюты прогремят в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.