ИА «Ореанда-Новости». Сергей Лавров, глава российского МИДа, комментируя выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, во время встречи в КРСУ (Киргизско-Российском Славянском университете) заявил, что Россия не собирается начинать гонку вооружений.

Как и было объявлено, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД. Майкл Помпео, госсекретарь США, напомнил, что договор будет окончательно расторгнут, если Россия в течение полугода не придёт к абсолютному и «проверяемому» соблюдению всех условий договора.

Комментируя решение американского руководства и фактически предпринятые шаги, Сергей Лавров назвал их «печальными». Он высказал убеждение, что всё это направлено на уничтожение всей мировой системы контроля вооружений.

Кроме того, поддерживая позицию президента Владимира Путина, Сергей Лавров сказал, что Москва не собирается устраивать гонку вооружений, как в эпоху холодной войны, тем более что это затратное мероприятие. Но Россия определённо будет реагировать на любые угрозы, которые будут так или иначе появляться из-за выхода США из договора, адекватными ситуации «военно-техническими средствами».

2 февраля Владимир Путин заявил о том, что Россия отвечает на вызов США, также приостанавливая участие в вышеупомянутом договоре. Президент добавил, что любые предложения Российской Федерации, касающиеся разоружения, остаются в силе, по его выражению, «двери открыты». Вместе с тем Путин потребовал в будущем не начинать никаких переговоров, связанных с данной проблемой.

Вашингтон и Москва регулярно обмениваются обвинениями в нарушении условий ДРСМД. Например, в Пентагоне высказывают убеждение, что наземная крылатая ракета 9М729 (комплекс «Искандер-М») обладает дальностью действия от 500 км. Это отрицают в Москве.



