ИА «Ореанда-Новости». На встрече с представителями средств массовой информации главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым было сказано о том, что российская сторона высоко ценит отказ Турецкой Республики от присоединения к антироссийским санкционным мерам. По словам министра, российской и турецкой сторонами в сфере внешней политики проводится независимый курс.



Отметим, что в пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства участвовал вместе со своим коллегой из Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.



Отметим, что в пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства участвовал вместе со своим коллегой из Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

По словам Сергея Лаврова, решение Соединённых Штатов Америки о введении нового пакета ограничительных мер вредит также и их союзникам, так как подобная политика не является основой для нормального диалога.



Глава Министерства иностранных дел России подчеркнул, что санкционные меры США подрывают принципы мировой торговли.





Сергей Лавров отметил, что введённые Соединёнными Штатами санкции в отношении российского государства являются незаконными, так как подрывают принципы, одобренные решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения являются нелегитимными.





По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, республикой никогда не поддерживается назначение ограничительных мер Соединёнными Штатами или любым другим государством. Он напомнил, что турецкая сторона сразу отказалась присоединиться к санкциями в отношении Исламской Республики Иран. Турецкий министр добавил, что, если власти одного государства приняли решение в одностороннем порядке, то другие страны не должны автоматически присоединяться.



В настоящее время все обеспокоены решением Соединённых Штатов в отношении Исламской Республики Иран, многие продолжают работать с Тегераном, импортировать газ, что делает и турецкая сторона, говорит Мевлют Чавушоглу. В заключении глава Министерства иностранных дел Турции заявил, что американским властям следует “прекратить эту беспардонность”.





Напомним, отношения Соединённых Штатов и Турецкой Республики в последнее время обострились. Одной из причин служит - дело американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан властями республики два года назад. В начале текущего месяца американским Министерством финансов были введены санкции в отношении турецкого министра юстиций Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которым были выдвинуты обвинения в "серьёзных нарушениях прав человека". Десятого числа текущего месяца американским лидером Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что он санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турецкой Республики — до 20 процентов и 50 процентов соответственно.