ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что поступающие из других стран заявления о том, что повышенное внимание России к Великой Отечественной войне нацелено на милитаризацию общественного сознания, неприличны.

8 мая министр принял участие в церемонии возложения венков к памятным доскам дипломатов, погибших в годы войны в вестибюле главного здания министерства. Лавров поздравил ветеранов с Днем Победы, особо отметив вклад в неё сотрудников народного комиссариата иностранных дел СССР.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что россияне не делят Победу на свою и чужую и стремятся к сохранению мира на Земле.

В ответ на обвинения в милитаризации общества Лавров указал на то, что «некоторым странам хотелось бы поскорее забыть о той роли, которую они сыграли в ходе подготовки Второй мировой войны, но пытаться обвинять нас в милитаризации общественного сознания… просто неприлично».