ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что. Видео выступления главы внешнеполитического ведомства размещено на YouTube-канале «Территория смыслов».

Глава МИД напомнил, что Россия является юридическим продолжателем Советского Союза и потому признает Декларацию 1956 года, согласно которой страна готова передать два острова только после заключения мирного договора. По словам Лаврова, пока все упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны и это препятствует подписанию мирного договора.

9 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала карту, размещенную на сайте Олимпийских игр-2020 в Токио, где Курилы включены в состав Японии. По мнению Захаровой, такие действия неправомерны и не идут на пользу отношениям двух стран.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырёх островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».