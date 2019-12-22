ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с новыми американскими санкциями в эфире «Большой игры» на Первом канале. По его словам, Россия не станет молча терпеть выступления со стороны США.

Лавров отметил, что российский ответ не заставит себя ждать. Однако прежде чем предпринять меры, власти страны должны убедиться, что новые решения не нанесут вред самой России.

Глава МИД добавил, что многих из политиков, участвующих в создании санкций против России, он знает заочно или лично. Он никогда не думал, что конгрессмены, члены палаты представителей, сенаторы и другие политические деятели могут опуститься до таких поступков.