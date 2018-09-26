ИА «Ореанда-Новости». Власти Российской Федерации предостерегают западные государства от новых ударов по территории Сирийской Арабской Республики под предлогом возмездия за якобы возможное использование Дамаском химического оружия.



Такое заявление было сделано главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, которое было посвящено вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.



Такое заявление было сделано главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, которое было посвящено вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в вопросе химического разоружения сложилась “тревожная ситуация”, в связи с действиями ряда западных стран, которые “выдвигают против сирийских властей всё новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ”.



Сергей Лавров подчеркнул, что это грубое нарушение Устава Организации Объединённых Наций “подорвало бы усилия по продвижению политического урегулирования в этой многострадальной стране”.



Министр иностранных дел Российской Федераций напомнил, что правительством Сирийской Арабской Республики был уничтожен весь арсенал химического оружия, а у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть.



Сергей Лавров добавил, что боевики научились их синтезировать и ими создаются для этого лаборатории. По словам министра, об этом неоднократно предупреждали разведывательные службы.



Главой Министерства иностранных дел Российской Федерации также было отмечено наличие фактов передачи оружия массового уничтожения в руки террористов. Лавров призвал их тщательно расследовать.



Он подчеркнул, что резолюции Совета Безопасности, которые предполагают конкретные меры воздействия на нарушителей режимов нераспространения, должны быть соблюдены. Сергей Лавров указал на то, что особое значение имеет принятое в развитие резолюции 1540, в которой содержатся обязательства стран-членов принимать конкретные меры в целях непопадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов, решение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, предусматривающее санкционные меры за передачу любых видов вооружений террористам.