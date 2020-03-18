18.03.2020, 10:10
ЛДПР предложила лишить полномочий депутата Катасонова: он отказался от изоляции после поездки в Европу
ИА «Ореанда-Новости». ЛДПР предложила проект в Госудуму о досрочном приостановлении полномочий депутата Катасонова, который ранее вернулся из Франции. Вместо самоизоляции он посетил несколько заседаний правительства со множеством других уполномоченных, включая президента.
В изолятор Вячеслав Володин около десятка контактировавших с депутатом людей. Член ЛДПР Сергей Катасонов также уверяет, что не боялся заразить президента, так как при выступлении Путина, он сидел на последнем ряду.
Однако позже депутат опубликовал на своей странице в Facebook, что результат сдачи анализов на коронавирус отрицательный. Аппарат Госдумы не нашёл правовых оснований для лишения Катасонова депутатского мандата.
В изолятор Вячеслав Володин около десятка контактировавших с депутатом людей. Член ЛДПР Сергей Катасонов также уверяет, что не боялся заразить президента, так как при выступлении Путина, он сидел на последнем ряду.
Однако позже депутат опубликовал на своей странице в Facebook, что результат сдачи анализов на коронавирус отрицательный. Аппарат Госдумы не нашёл правовых оснований для лишения Катасонова депутатского мандата.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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