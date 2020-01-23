23.01.2020, 16:59
Лечение по полису ОМС с 2020 года производится по-новому
ИА «Ореанда-Новости». Бесплатное лечение по полису обязательного медицинского страхования с 2020 года производится по-новому. С этого года был расширен перечень услуг полиса ОМС.
С 2020 года, если пациенту необходимо стационарное лечение, то срок ожидания лечения теперь составляет 2 недели (ранее - 28 дней). Кроме этого, по медицинскому направлению россияне смогут бесплатно сделать МРТ, ФГСД, УЗИ, колоноскопию и КТ. Стоит также отметить, что запись на процедуру по диагностике онкологических заболеваний не может быть сделана позднее 7 дней, после оформления направления лечащего врача. А количество бесплатных курсов химиотерапии было повышено с трёх до шести.
В 2020 году во все региональные фонды ОМС поступило по 12 699 рублей за каждого застрахованного местного жителя в качестве подушевого финансирования.
С 2020 года, если пациенту необходимо стационарное лечение, то срок ожидания лечения теперь составляет 2 недели (ранее - 28 дней). Кроме этого, по медицинскому направлению россияне смогут бесплатно сделать МРТ, ФГСД, УЗИ, колоноскопию и КТ. Стоит также отметить, что запись на процедуру по диагностике онкологических заболеваний не может быть сделана позднее 7 дней, после оформления направления лечащего врача. А количество бесплатных курсов химиотерапии было повышено с трёх до шести.
В 2020 году во все региональные фонды ОМС поступило по 12 699 рублей за каждого застрахованного местного жителя в качестве подушевого финансирования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии