Речь идёт о судне под названием «Иван Папанин».

Отметим, что в ближайшее время боевой ледокол «Иван Папанин» отправится в Арктику с целью нести на этой территории службу. Представители зарубежных средств массовой информации высоко оценили вооружение судна. На ледоколе расположены крылатые ракеты серии «Калибр», а также находится артиллерийская установка, орудия которой имеют калибр в семьдесят шесть миллиметров. Кроме прямого назначения, ледокол «Иван Папанин» может использоваться в качестве патрульного корабля или выполнять роль буксира для других плавательных средств. По версии иностранных журналистов, эти боевые характеристики ледокола свидетельствуют о том, что его вооружение можно сравнить с вооружением эсминцев, которые выпускают в последнее время. По информации, опубликованной изданием BulgarianMilitar, ледокол «Иван Папанин» является единственным в своём роде судном, оснащённым подобным образом. Кроме того, издание отмечает, что сам факт спуска на воду боевого ледокола символично совпал со временем стремительного развития в экономической и военной отраслях России. Кроме того, приблизительно в то же время и началось активное освоение Российской Федерацией арктических территорий.

Отметим, что самый мощный и крупный ледокольный флот принадлежит в настоящее время Российской Федерации. В его состав входят атомные ледоколы в количестве шести единиц, которые способны с относительной лёгкостью пробиваться через толщи арктических льдов.