ИА «Ореанда-Новости»

С данной инициативой выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров. Содержание заявки содержит призыв к организации комиссии по его захоронению и организации замены тела на бутафорию из качественного воска или полимера.

Эти мероприятия должны будут пройти в 2024 году, ровно через сто лет после смерти вождя пролетариата. Как утверждает инициатор, данная кампания позволит освободить бюджет от финансового бремени по содержанию тела Владимира Ильича в стабильном состоянии и будет соответствовать всем православным канонам.

Эту инициативу не оставили без критики члены партии КПРФ, которые почитают останки Ленина, как православные святыни. В частности, они прошлись мощной волной критики по этой инициативе.

"Абсолютно бессовестная, сумасшедшая идея. Если у господина Петрова осталось хоть немного совести и остатки здравого трезвого взгляда на историю России, то ему определенно станет не по себе за эту инициативу, которую нельзя назвать здравомыслящей.

Глава пресс-службы Коммунистической партии назвал это заявление никак иначе как провокацией, назвав Владимира Ленина величайшим политиком в истории, который не заслуживает такого обращения со своей персоной.

"Ленин является идеалом образа политика. Наш президент уже не раз говорил о значении Ленина в стране. Пусть те провокаторы, которые хотят вынести тело вождя из мавзолея, поспорят с президентом на этот счет"

Владимир Путин в интервью для фильма "Валаам" говорил, что члены Коммунистической партии почитают останки Ленина, что не видят разницы между телом Ленина и мощами святых.

Напомним, что с инициативой предать тело Ленина земле, выступают многие. Проводятся социологические опросы и голосования, чтобы решить, какое количество людей выступает за это мероприятие и против.

Год назад с таким заявлением выступил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что людям достаточно смотреть на труп Ленина и было бы правильнее с исторической точки зрения похоронить вождя.