ИА «Ореанда-Новости» Голливудский оскароносный актёр Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей страничке в Facebook петицию в защиту белуг и касаток, которые содержаться в «китовой тюрьме» в Приморье, с призывом освободить их.

Актёр назвал «бесчеловечным» захват и содержание морских млекопитающих в бухте Средней. Спустя всего четыре часа после публикации, петицию подписали 900 тысяч неравнодушных со всего мира, это число продолжает расти.

Ранее Памела Андерсон, которая является известной зоозащитницей и членом организации по защите животных, направила обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить животных из «тюрьмы». Путин заверил, что проблема будет решена до 1 марта.

Как рассказали в Гринписе России, поддержка знаменитостей поможет скорее решить вопрос об освобождении китообразных.

Руководитель отдела исследований Гринпис России Оганес Таргулян рассказал, что внимание со стороны Ди Каприо невероятно значимо для организации, есть надежда, что процесс освобождения косаток и белуг ускорится, и животные обретут свободу после прохождения курса реабилитации.

Также ситуацию взял под контроль Совет по морским млекопитающим. На сайте организации говорится, что животным будут созданы максимально комфортные условия уже на данный момент, независимо от того, когда они будут выпущены на свободу.

В бухте Средней под Находкой в неволе обитало 90 белух и 12 косаток, большая часть из них детёныши, не достигшие годовалого возраста. В декабре из «китовой тюрьмы» пропало три белуги, вероятно, они погибли. 21 февраля из вольеров сбежала одна косатка, экологи утверждают, что, скорее всего, и это животное мертво.

По факту заточения животных в неподходящих условиях было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". На данный момент ведутся работы по освобождению косаток и белуг, направленные на возвращение китов в их привычную среду. Однако пока эти меры ни к чему не привели.