ИА «Ореанда-Новости». МВД Литвы внесло в список нежелательных лиц российского певца Григория Лепса – ему запрещён въезд в эту страну, сообщает ресурс BNS со ссылкой на литовское ведомство.

С требованием запретить Лепсу въезд на территорию Литвы выступал глава МИД Линас Линкявичюс, он обратился к министру внутренних дел Эймутису Мисюнасу с просьбой о введении данной санкции в отношение певца. Достаточным обоснованием для внесения в списки запрещённых лиц глава МВД назвал «то, что инкриминируется ему в США».

Речь идёт о том, что международные СМИ называют Лепса «одним из любимых исполнителей русской мафии», а американские СМИ пишут, что Лепсу в 2013 году запретили въезд на территории США из-за его причастности к преступной группировке. В 2016 году власти Великобритании отказали Лепсу в выдаче визы по той же причине, в 2018 году российского исполнителя не пустили на гастроли в Израиль.

В посольстве России допустили, что Москва может принять ответные меры, и заранее предупредили, что «пусть потом никто не обижается и благодарит своих дипломатов».