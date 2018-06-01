ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По традиции в июне начинают действовать новые положения, законы и поправки к ним. Первым делом изменения касаются автовладельцев. Так, например, больше нет необходимости клеить на стекло знак “Шипы”, бессмысленность которого уже давно обсуждали водители.

Смягчение правил коснулось и порядка самостоятельного оформления ДТП. Минимальная сумма выплат по европротоколу ОСАГО увеличилась с 50 до 100 тыс. рублей. Задачей такого послабления является снижение напряженности на дорогах. С этой же целью вводится и новый тип дорожной разметки, ее уже прозвали “вафельница”, выезд на которую в момент пробки будет караться штрафом в размере до 1000 рублей. Самой приятной новостью для водителей, пожалуй, должно стать снижение цен на топливо, которое прогнозирую эксперты. Это будет связано с тем, что с 1 июня подешевеет стоимость акцизов на бензин и дизель.

Среди прочих нововведений стоит отметить появление системы маркировки продуктов питания “светофор”, которая будет присутствовать товарах для обозначения содержания соли, сахара и жиров в составе. По сообщению ТАСС, “ низким ("зеленым") предлагается считать содержание в 100 г продукта менее 3 г жиров, 5 г сахара, 0,12 г соли, а высоким ("красным") - более 20 г жиров, 15 г сахара, 0,6 г соли”. Первым продуктом, на котором можно будет найти такую информацию станет мороженое.

Ужесточение коснется правил продажи sim-карт. Их приобретение без паспорта или электронной подписи станет незаконным. Более того, пользователи, которые ранее не предоставили свои персональные данные будут заблокированы.

Сложнее теперь придется и любителям пошуметь на борту самолета. С 4 июня авиакомпании смогут отказывать в приобретении билетов пассажирам, попавшим в черный список дебоширов. Изъятие имени из перечня будет происходить через 1 год.

Убедиться в надежности делового партнера или контрагента теперь станет легче. Федеральная налоговая служба запускает проект “Прозрачный бизнес”, где можно будет найти сведения, которые раньше являлись закрытыми. Например, суммы недоимок, штрафы и случаи нарушения законодательства.