Артист напомнил о проекте "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. На этот проект, заявляет Лещенко, приходят молодые люди, ругающиеся матом.Он заявил, что его можно употребить, к примеру, вместо слова "обалденно". Артист говорит, что это "не столь уж грязно". Лещенке сказал, что "грязно, когда это происходит откровенно", и когда это "не слова, а действия".