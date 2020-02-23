23.02.2020, 12:31
Лев Лещенко поделился своими мыслями о том, в каких случаях мат может быть уместен
ИА «Ореанда-Новости». Лев Лещенко, народный артист РСФРС, в разговоре с журналистами "Говорит Москва" рассказал о своём отношении к употреблению нецензурной лексики.
Артист напомнил о проекте "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. На этот проект, заявляет Лещенко, приходят молодые люди, ругающиеся матом.
Лещенко признается, что может употребить нецензурное слово, если это уместно. Он заявил, что его можно употребить, к примеру, вместо слова "обалденно". Артист говорит, что это "не столь уж грязно". Лещенке сказал, что "грязно, когда это происходит откровенно", и когда это "не слова, а действия".
Артист напомнил о проекте "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. На этот проект, заявляет Лещенко, приходят молодые люди, ругающиеся матом.
Лещенко признается, что может употребить нецензурное слово, если это уместно. Он заявил, что его можно употребить, к примеру, вместо слова "обалденно". Артист говорит, что это "не столь уж грязно". Лещенке сказал, что "грязно, когда это происходит откровенно", и когда это "не слова, а действия".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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