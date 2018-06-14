ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство РФ решило пока повременить с отменой льгот, касательно налога на добавочную стоимость на некоторые товары. Это решение касается еды, за исключением деликатесов, медицинских препаратов, детских товаров, литературы и учебников. По последним данным, из-за льгот, в 2017 году федеральный бюджет недополучил около 550 миллиардов рублей. Предполагается, что в 2018 и 2019 годах по той же причине бюджет не досчитает 600 и 650 миллиардов соответственно.

Предложение об отмене льгот на данные товары периодически озвучивалось в стенах думы. На протяжении более года шли обсуждения альтернативных вариантов. Один из основных заключался в отмене 10% ставки и заменой её на адресную социальную помощь.

Смысл заключается в том, что в РФ, как и во всём мире, действует НДС, а именно налог на добавочную стоимость. За каждую услугу, сделку или продажу государству отчисляется 18% от суммы. Однако для некоторых товаров действует пониженная ставка в размере 10%. Она, как правило, распространяется на товары первой необходимости.

Предложение убрать ставку хоть и повысит доход государства, но привлечёт к повышению цен на медикаменты, еду, книги и учебники. Предложение о адресованной помощи представляет из себя систему, которая оказывает помощь только крайне нуждающимся. К примеру, бедная семья сможет получить финансовую помощь, но на получающего среднее по стране она не будет распространяться.

Однако пока никто толком не понимает, как она будет работать. Именно этот факт послужил главной причиной для принятия решение об оставлении прежней ставки на спец-товары. Ещё одной причиной такого решения является грядущая реформа пенсионной системы и повышение ставки НДС до 20%. На фоне таких не столь приятных и вынужденных решений отмена льгот может совсем ввести россиян в состояние пессимизма. Впрочем, даже после повышения НДС до 20%, это всё равно будет одна из самых низких ставок по миру, что безусловно является благом для начинающего бизнесмена.