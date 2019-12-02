По газопроводу будет осуществляться транспортировка газа из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Газ дойдет по российских потребителей, живущих на Дальнем Востоке, и до потребителей из КНР."Разрешаю", - произнёс на церемонии открытия президент России Владимир Путин. Си Цзиньпин заявил: "Поехали".Запуск участка, имеющего протяженность 2200 километров, состоялся в понедельник. На втором этапе планируется запустить участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского, имеющего протяженность 800 километров.