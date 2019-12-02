02.12.2019, 12:37
Лидеры России и КНР дали команду на старт поставки по "Силе Сибири" газа в Китай
ИА «Ореанда-Новости» В режиме телемоста в понедельник главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпинь дали старт поставкам газа из России в КНР по газопроводу "Сила Сибири".
По газопроводу будет осуществляться транспортировка газа из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Газ дойдет по российских потребителей, живущих на Дальнем Востоке, и до потребителей из КНР.
"Разрешаю", - произнёс на церемонии открытия президент России Владимир Путин. Си Цзиньпин заявил: "Поехали".
Запуск участка, имеющего протяженность 2200 километров, состоялся в понедельник. На втором этапе планируется запустить участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского, имеющего протяженность 800 километров.
По газопроводу будет осуществляться транспортировка газа из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Газ дойдет по российских потребителей, живущих на Дальнем Востоке, и до потребителей из КНР.
"Разрешаю", - произнёс на церемонии открытия президент России Владимир Путин. Си Цзиньпин заявил: "Поехали".
Запуск участка, имеющего протяженность 2200 километров, состоялся в понедельник. На втором этапе планируется запустить участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского, имеющего протяженность 800 километров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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