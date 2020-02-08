08.02.2020, 10:56
Липецким первоклассникам из бедных семей запретили пить воду из кулера
ИА «Ореанда-Новости». Липецким первоклассникам, родители которых не сдали деньги на кулер, запретили пить воду из него, сообщает телеканал «Вести Липецк».
Инцидент произошёл в липецкой школе №21. Родители одного из первых классов решили купить в кабинет кулер и принтер. Но некоторые семьи не смогли сдать деньги из-за сложной финансовой ситуации. Дети из этих родителей начали жаловаться, что им запрещают пить воду из кулера, а другие одноклассники к ним стали хуже относиться.
По данному делу Следственный комитет начал проверку. Стоит отметить, что члены родительского комитета указали, что принудительных сборов денег не было. Родители сдавали денежные средства по своему желанию. В ближайшее время сотрудники местного управления СК дадут юридическую оценку действиям или бездействию преподавательского состава школы.
Инцидент произошёл в липецкой школе №21. Родители одного из первых классов решили купить в кабинет кулер и принтер. Но некоторые семьи не смогли сдать деньги из-за сложной финансовой ситуации. Дети из этих родителей начали жаловаться, что им запрещают пить воду из кулера, а другие одноклассники к ним стали хуже относиться.
По данному делу Следственный комитет начал проверку. Стоит отметить, что члены родительского комитета указали, что принудительных сборов денег не было. Родители сдавали денежные средства по своему желанию. В ближайшее время сотрудники местного управления СК дадут юридическую оценку действиям или бездействию преподавательского состава школы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии