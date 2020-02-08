Родители одного из первых классов решили купить в кабинет кулер и принтер. Но некоторые семьи не смогли сдать деньги из-за сложной финансовой ситуации. Дети из этих родителей начали жаловаться, что им запрещают пить воду из кулера, а другие одноклассники к ним стали хуже относиться.По данному делу Следственный комитет начал проверку.Родители сдавали денежные средства по своему желанию.