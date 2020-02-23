Об этом заявлено в публикации ТАСС.В российской команде заявили, что такое решение спортсмен принял в связи с последними событиями.При этом планируется, что биатлонист из России станет участником этапа Кубка мира, который пройдёт в чешском Нове-Место.22 февраля в номере, в котором находился российский спортсмен, прошли обыски. Было заявлено, что полиция Италии совершила проверку из-за того, что тренер Логинова Александр Касперович воспользовался не своей аккредитацией.