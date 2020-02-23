23.02.2020, 12:55
Логинов принял решение не участвовать в последней гонке чемпионата мира по биатлону
ИА «Ореанда-Новости».Александр Логинов, биатлонист из России, принял решение не участвовать в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом заявлено в публикации ТАСС.
В российской команде заявили, что такое решение спортсмен принял в связи с последними событиями. По информации "Чемпионат.com", отказ Логинова от участия в гонке связан с его психологической неготовностью. При этом планируется, что биатлонист из России станет участником этапа Кубка мира, который пройдёт в чешском Нове-Место.
Накануне Логинов сказал, что у него появились мысли уйти из спорта из-за регулярных на него нападок. Он сказал, что готов пойти на этот шаг, если всем станет от этого лучше.
22 февраля в номере, в котором находился российский спортсмен, прошли обыски. Было заявлено, что полиция Италии совершила проверку из-за того, что тренер Логинова Александр Касперович воспользовался не своей аккредитацией.
В российской команде заявили, что такое решение спортсмен принял в связи с последними событиями. По информации "Чемпионат.com", отказ Логинова от участия в гонке связан с его психологической неготовностью. При этом планируется, что биатлонист из России станет участником этапа Кубка мира, который пройдёт в чешском Нове-Место.
Накануне Логинов сказал, что у него появились мысли уйти из спорта из-за регулярных на него нападок. Он сказал, что готов пойти на этот шаг, если всем станет от этого лучше.
22 февраля в номере, в котором находился российский спортсмен, прошли обыски. Было заявлено, что полиция Италии совершила проверку из-за того, что тренер Логинова Александр Касперович воспользовался не своей аккредитацией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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