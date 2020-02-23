ИА «Ореанда-Новости». Певец Юрий Лоза заявил, что участник Евровидения от России должен петь на русском языке.

Юрий Лоза считает, что российский участник Евровидения должен представлять страну, исполняя песню на русском языке. Певец заявил, что необходимо прекратить работать на чужую культуру.

Лоза отметил, что украинцы прислушались к его словам и изменили свою концепцию. Артист считает, что теперь у украинцев появится реальный шанс показать себя с оригинальной и интересной стороны. По мнению певца, Россия также должна представить достойного исполнителя, который выступит с русской песней и не будет «работать на чужую культуру».

Лоза добавил, что не нужно ставить перед представителем страны определённую задачу вернуться с победой. Важно выступить с красивой песней и показать себя, резюмировал певец.